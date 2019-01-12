Три боевика ликвидированы в Дагестане в ходе боестолкновения

Трое боевиков, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС, уничтожены в Дагестане, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня около 18.00 на участке Кизилюрт - Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ" группой неизвестных лиц, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ 2107, была предпринята попытка нападения на сотрудников ДПС", - говорится в сообщении информцентра НАК, поступившем в "Интерфакс".

В ходе преследования эта машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики. "На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

В автомобиле обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет, отмечается в сообщении.

"Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям", - сообщает НАК.