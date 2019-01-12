Россия снизила в январе добычу нефти на 30 тыс. б/с по сделке ОПЕК+

Россия в первую декаду января снизила добычу нефти примерно на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Да, я думаю, чуть больше уже. Я бы хотел, чтобы это была предварительная цифра. Это к уровню октября", - сказал министр.
"Постепенно мы снижаем добычу. Идёт минус от октября. У нас по плану в этом месяце, как компании заявляли, на что они могут выйти - это суммарно на минус 50 тыс. баррелей от октября 2018 г.", - отметил он.
Министр также отметил, что встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК ожидается, как и планировалось, в апреле, однако если понадобится, она может быть проведена раньше.
Согласно договоренностям со странами ОПЕК, Россия в первом полугодии должна постепенно сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. При этом в январе добыча, по плану, должна быть сокращена на 50 тыс. б/с.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»