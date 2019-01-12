Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб в пятницу вечером, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал RTBF.
По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.
Автомобиль, сбивший манифестанта, зарегистрирован в Нидерландах. Происшествие, по первым сведениям, расценивалось полицией как несчастный случай. Водитель якобы не видел погибшего участника акции. При этом представители "желтых жилетов" утверждают, что инцидент произошел при попытке грузовика пробить заграждения и выехать на трассу.
Поначалу сообщалось, что водителя задержали для допроса. Позднее прокуратура Льежа дала поправку: водителю было приказано съехать на стоянку неподалеку от места происшествия и ждать допроса. Но когда полицейские пришли на парковку, выяснилось, что грузовика там не оказалось, водитель не был идентифицирован и к полуночи по местному времени (02:00 мск) его все еще разыскивали.
Погибший - активист бельгийского движения "желтых жилетов" пятидесяти лет. От удара грузовика он умер мгновенно на глазах у своей жены, также участвовавшей в этой акции.
Ситуация на месте манифестации накалилась, другие "желтые жилеты", узнав о происшествии, пожелали присоединиться к первоначальной группе. Манифестанты потребовали, чтобы пресса и даже бургомистр Визе удалились. На место события прибыли силы безопасности, чтобы успокоить обстановку.
Объявлено об акции "желтых жилетов" в память погибшего соратника в субботу у льежского железнодорожного вокзала.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну
У Армении нет защиты от ракетных систем Полонез и LORA, имеющихся на вооружении Азербайджана - Алиев
Россия снизила в январе добычу нефти на 30 тыс. б/с по сделке ОПЕК+
В Азербайджан в 2018г ввезено золотых слитков на $803 млн – глава ГТК
Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 1,35% к расходам
Частный сектор обеспечил 64% поступлений на обязательное соцстрахование в 2018 г. – министр труда
В 2018г из таможенных органов Азербайджана по фактам коррупции уволены около 120 человек
Бакметрополитен в 2019г будет полностью оснащен генераторами на случай ЧС – президент Алиев
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»