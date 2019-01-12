Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 14 Янв 15 Янв 12°

Дальнее зарубежье 12.01.2019 09:52

Манифестант погиб во время акции "желтых жилетов" в Бельгии

Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб в пятницу вечером, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал RTBF.

По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.

Автомобиль, сбивший манифестанта, зарегистрирован в Нидерландах. Происшествие, по первым сведениям, расценивалось полицией как несчастный случай. Водитель якобы не видел погибшего участника акции. При этом представители "желтых жилетов" утверждают, что инцидент произошел при попытке грузовика пробить заграждения и выехать на трассу.

Поначалу сообщалось, что водителя задержали для допроса. Позднее прокуратура Льежа дала поправку: водителю было приказано съехать на стоянку неподалеку от места происшествия и ждать допроса. Но когда полицейские пришли на парковку, выяснилось, что грузовика там не оказалось, водитель не был идентифицирован и к полуночи по местному времени (02:00 мск) его все еще разыскивали.

Погибший - активист бельгийского движения "желтых жилетов" пятидесяти лет. От удара грузовика он умер мгновенно на глазах у своей жены, также участвовавшей в этой акции.

Ситуация на месте манифестации накалилась, другие "желтые жилеты", узнав о происшествии, пожелали присоединиться к первоначальной группе. Манифестанты потребовали, чтобы пресса и даже бургомистр Визе удалились. На место события прибыли силы безопасности, чтобы успокоить обстановку.

Объявлено об акции "желтых жилетов" в память погибшего соратника в субботу у льежского железнодорожного вокзала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, АКЦИЯ, ДТП, ЖЕРТВА


Похожие новости


Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]