Меркель обсудила с Ципрасом ситуацию с переименованием Македонии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Афины провела переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, обсудив с ним процесс переименования Македонии в Республику Северная Македония, передают в пятницу западные СМИ.
"А.Меркель встретилась с А.Ципрасом, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также соглашение (между Грецией и Македонией - ИФ) о переименовании Македонии в Республику Северная Македония, которое было достигнуто в июне прошлого года, и над которым работала А.Меркель", - пишут издания.
Накануне канцлер ФРГ А.Меркель прибыла в Грецию с двухдневным рабочим визитом.
Ранее в пятницу македонские парламентарии одобрили внесение поправок в конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны. А.Ципрас позвонил македонскому коллеге Зорану Заеву и приветствовал итоги голосования депутатов собрания (парламента) Бывшей югославской республики Македония.
Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.
Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.
30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали переименование страны. Но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию был рассмотрен в парламенте.
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