В ЕС приветствовали голосование в парламенте Македонии по изменению названия страны

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Хан адресовали свои поздравления македонским властям и народу по случаю одобрения парламентом поправок в конституции по изменению названия страны.
"Как политические лидеры, так и граждане продемонстрировали свою решимость использовать эту уникальную и историческую возможность для решения одного из самых старых споров в регионе и решительно продвинуться по пути к Европейскому союзу", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.
"ЕС решительно поддерживает это соглашение, которое служит примером примирения для региона и Европы в целом", - подчеркнули высокопоставленные представители ЕС.
В их заявлении отмечается, что ЕС ожидает дальнейших шагов по полному осуществлению македонско-греческого соглашения о новом названии страны - Республика Северная Македония. Они пообещали, что Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать эту страну для достижения ею "общей стратегической цели интеграции в ЕС".
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в "Твиттере": "Я поздравляю премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по соглашению (на озере - ИФ) Преспа. НАТО решительно поддерживает полное выполнение этого соглашения, которое является важным вкладом в стабильный и процветающий регион".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»