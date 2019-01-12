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Дальнее зарубежье 12.01.2019 10:19

В ЕС приветствовали голосование в парламенте Македонии по изменению названия страны

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Хан адресовали свои поздравления македонским властям и народу по случаю одобрения парламентом поправок в конституции по изменению названия страны.

"Как политические лидеры, так и граждане продемонстрировали свою решимость использовать эту уникальную и историческую возможность для решения одного из самых старых споров в регионе и решительно продвинуться по пути к Европейскому союзу", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

"ЕС решительно поддерживает это соглашение, которое служит примером примирения для региона и Европы в целом", - подчеркнули высокопоставленные представители ЕС.

В их заявлении отмечается, что ЕС ожидает дальнейших шагов по полному осуществлению македонско-греческого соглашения о новом названии страны - Республика Северная Македония. Они пообещали, что Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать эту страну для достижения ею "общей стратегической цели интеграции в ЕС".

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в "Твиттере": "Я поздравляю премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по соглашению (на озере - ИФ) Преспа. НАТО решительно поддерживает полное выполнение этого соглашения, которое является важным вкладом в стабильный и процветающий регион".

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Тэги: ЕС, МАКЕДОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]