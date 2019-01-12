Британская полиция советует бизнесменам принять меры безопасности перед Brexit

Полиция Великобритания посоветовала владельцам торговых сетей рассмотреть возможность введения чрезвычайных мер безопасности в случае наплыва покупателей в преддверии жесткого Brexit, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ведомства.
"Мы предлагаем владельцам торговых сетей рассмотреть возможность введения дополнительных мер безопасности в случае, если обеспокоенность в связи с нехваткой товаров приведет к значительному притоку покупателей", - говорится в заявлении Лондонского городского управления полиции.
Отмечается, что обращение полиции также было попыткой минимизировать требования бизнесменов к правоохранительным органам, к которым, как ожидается, будут обращаться, чтобы поддержать безопасность при наплыве покупателей и больших очередях.
Накануне британский министр по делам бизнеса Грег Кларк заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию без соглашения с ЕС, то это приведет к катастрофическим последствиям для Великобритании.
В среду члены палаты общин Великобритании начали пятидневные дебаты по соглашению по Brexit. Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьера Т.Мэй и голосованием.
Перед предыдущей датой голосования - 11 декабря 2018 года - целый ряд членов Консервативной партии заявлял, что не поддерживает план Т.Мэй по Brexit, и с тех пор мало что изменилось, сообщало BBC.
10 декабря Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на декабрь голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.
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