Орешкин возглавит делегацию РФ на форуме в Давосе - Новак

Руководителем российской делегации на сессии Всемирного экономического форума, которая откроется в Давосе 22 января, будет министр экономического развития Максим Орешкин, сообщил журналистам его коллега по правительству Александр Новак.
"Нас (делегацию правительства РФ - ИФ) возглавляет Максим Орешкин", - сказал министр энергетики журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Высказывание А.Новака о руководителе делегации было предположением, вопрос принятия этого решения не входит в компетенцию министра энергетики, уточнили позднее в пресс-службе Минэнерго.
Сам А.Новак, как сообщалось ранее, также планирует приехать на форум.
О том, что М.Орешкин едет в Давос, было известно: на полях форума традиционно проходит министерская встреча в ВТО, в которой он будет принимать участие и в этот раз. Что касается его участия непосредственно в повестке самого ВЭФ, тут полной ясности до сих пор не было. Сам М.Орешкин говорил, что решение о его участии в программе форума будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев.
На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегировала в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.
В этом году вопрос о составе российской делегации оказался в центре внимания из-за "санкционной повестки". В начале ноября стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется". Это поставило под сомнение участие в форуме и российских чиновников: Д.Медведев заявил, что, если решение не будет пересмотрено, официальной делегации РФ в Давосе не будет вообще. Вскоре стали появляться сигналы, что ситуация может измениться: об этом говорили, в частности, Д.Медведев и А.Костин. В середине декабря было объявлено, что запрет на участие российских бизнесменов снят, и официальная делегация из России отправится в Давос, а ее состав определится позднее.
Как сообщал "Интерфаксу" федеральный чиновник, переговоры с ВЭФ состоялись во время саммита в Дубае 11-12 ноября, в котором от России принимал участие М.Орешкин.
"Я в ноябре был в Дубае, там был тот человек, который сейчас возглавляет форум - Берге Бренде (президент Всемирного экономического форума - ИФ), мы с ним проводили обсуждение. Мы попытались донести, что это вопрос не российского участия или неучастия, а вся эта ситуация - это вопрос скорее сохранения или несохранение статуса независимой площадки для Всемирного экономического форума. И коллегам удалось объяснить, что проблема в такой постановке вопроса скорее для них, чем для России. Россия спокойно переживёт участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ - это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка - не независимая, и может управляться извне. Поэтому коллеги услышали эти доводы, приняли соответствующее решение, которое мы абсолютно приветствуем", - рассказывал сам М.Орешкин журналистам.
А.Костин, В.Вексельберг и О.Дерипаска также приглашены на форум, и, по словам М.Орешкина, все трое собираются принять в нем участие.
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