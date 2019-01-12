Венесуэлу, ДРК и борьбу с дезинформацией обсудит Совет ЕС 21 января

В проект повестки первого в 2019 году Совета ЕС по иностранным делам, запланированного на 21 января, в раздел актуальных вопросов международной политики, с которых обычно начинаются заседания глав МИД стран Евросоюза, внесено обсуждение ситуации в Венесуэле и Демократической Республике Конго (ДРК).

Как говорится в документе, распространенном в пятницу в Брюсселе пресс-службой Совета ЕС, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проинформирует министров иностранных дел о состоянии работы "по учреждению международной контактной группы, которая смогла бы, если будут созданы условия, способствовать осуществлению политического процесса" в Венесуэле.

"Будет также затронуто недавнее развитие ситуации в Демократической Республике Конго после президентских выборов 30 декабря 2018 года", - отмечается в проекте повестки.

Главы МИД стран ЕС проведут отдельную дискуссию о "плане действий против дезинформации", который был предложен Европейской комиссией 5 декабря 2018 года.

"Министры обменяются взглядами на реализацию этого плана. Такой обмен предоставит совету возможность подтвердить свои обязательства поддержать скоординированный ответ на вызовы, которые выдвигает дезинформация", - отмечается в проекте повестки.

Совет ЕС также проведет обсуждение подготовки к министерской встрече ЕС - Лига арабских государств, которая ожидается в Брюсселе 4 февраля в преддверии соответствующего саммита 24-25 февраля в Шарм-эш-Шейхе, в Египте.

Кроме того, состоится дискуссия по 22 министерской встрече ЕС-АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Совет ЕС намерен принять заключения по отношениям между ЕС и АСЕАН.

Совет примет еще ряд постановлений без дебатов, в частности, заключение по ситуации в Никарагуа, говорится в проекте повестки.