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СНГ 12.01.2019 06:42

Полиция установила человека, из-за которого эвакуировали Павелецкий вокзал

Полиция установила личность человека, "заминировавшего" Павелецкий вокзал в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Установлен гражданин, возможно, причастный к звонку об угрозе взрыва Павелецкого вокзала", - говорится в сообщении.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что после звонка об угрозе взрыва из здания Павелецкого вокзала были эвакуированы около 500 человек.

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Тэги: МОСКВА, ВОКЗАЛ, ЗВОНОК, ЛИЧНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]