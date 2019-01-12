Полиция установила человека, из-за которого эвакуировали Павелецкий вокзал

Полиция установила личность человека, "заминировавшего" Павелецкий вокзал в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"Установлен гражданин, возможно, причастный к звонку об угрозе взрыва Павелецкого вокзала", - говорится в сообщении.
Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что после звонка об угрозе взрыва из здания Павелецкого вокзала были эвакуированы около 500 человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»