Российским пограничникам рекомендовали усилить контроль на границе с Грузией из-за вспышки свиного гриппа

Роспотребнадзор Северной Осетии вынес рекомендации пограничным и таможенным службам усилить контроль на границе с Грузией из-за вспышки свиного гриппа (H1N1).

"Мы рекомендовали таможенникам и пограничникам усилить контроль на границе", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Зарема Каболова.

"Пока Военно-Грузинская дорога закрыта из-за погодных условий, и опасность проникновения вируса из Грузии минует нас. На территории республики проводится ежедневный мониторинг, на сегодняшний день уровень заболеваемости гриппом не превышает эпидемиологический порог", - добавила она.

По словам З.Каболовой, усиление контроля рекомендуется для предотвращения завоза вируса свиного гриппа на территорию республики. На данный момент на территории Северной Осетии больных свиным гриппом не обнаружено.

"Контроль заключается в том, чтобы все сотрудники таможенной и пограничной службы соблюдали требования личной гигиены, вплоть до ношения специальных масок", - пояснила агентству руководитель отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Фатима Бекузарова.

"Также рекомендуется проводить досмотр транспортных средств на предмет обнаружения больных с признаками ОРВИ", - сказала она.

Ранее со ссылкой на грузинские СМИ сообщалось, что в Тбилиси в пятницу скончался третий за сутки больной свиным гриппом.

Минздрав Грузии подтвердил 15 смертельных случаев заболевания вирусом H1N1, включая два за последние сутки случая в Кутаиси и Батуми. Таким образом, последний случай может стать 16-м по счету.