Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 14 Янв 15 Янв 12°

Регион 12.01.2019 14:50

Российским пограничникам рекомендовали усилить контроль на границе с Грузией из-за вспышки свиного гриппа

Роспотребнадзор Северной Осетии вынес рекомендации пограничным и таможенным службам усилить контроль на границе с Грузией из-за вспышки свиного гриппа (H1N1).

"Мы рекомендовали таможенникам и пограничникам усилить контроль на границе", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Зарема Каболова.

"Пока Военно-Грузинская дорога закрыта из-за погодных условий, и опасность проникновения вируса из Грузии минует нас. На территории республики проводится ежедневный мониторинг, на сегодняшний день уровень заболеваемости гриппом не превышает эпидемиологический порог", - добавила она.

По словам З.Каболовой, усиление контроля рекомендуется для предотвращения завоза вируса свиного гриппа на территорию республики. На данный момент на территории Северной Осетии больных свиным гриппом не обнаружено.

"Контроль заключается в том, чтобы все сотрудники таможенной и пограничной службы соблюдали требования личной гигиены, вплоть до ношения специальных масок", - пояснила агентству руководитель отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Фатима Бекузарова.

"Также рекомендуется проводить досмотр транспортных средств на предмет обнаружения больных с признаками ОРВИ", - сказала она.

Ранее со ссылкой на грузинские СМИ сообщалось, что в Тбилиси в пятницу скончался третий за сутки больной свиным гриппом.

Минздрав Грузии подтвердил 15 смертельных случаев заболевания вирусом H1N1, включая два за последние сутки случая в Кутаиси и Батуми. Таким образом, последний случай может стать 16-м по счету.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ГРИПП


Похожие новости


Лавров желает новоизбранному президенту Грузии добиться хороших отношений с Россией Зурабишвили пока не планирует налаживать отношения с Россией В Кремле ждут заявлений нового президента Грузии о перспективах двусторонних отношений - Песков Абашидзе назвал безосновательными и конъюнктурными российские заявления о лаборатории Лугара в Грузии В лаборатории США в Грузии под видом лекарства тестировался высокотоксичный химпрепарат либо биологический агент - Минобороны РФ Россия не имеет права вмешиваться в вопрос принятия Грузии в НАТО, заявил Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]