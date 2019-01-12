Число автомобилей на дорогах Китая впервые превысило 200 млн в 2018г

Общее число зарегистрированных в Китае легковых автомобилей в 2018 году впервые превысило рубеж в 200 млн, сообщило министерство общественной безопасности КНР.
К концу года число автомобилей в стране достигло 201 млн.
Вместе с тем количество владельцев водительских удостоверений в Китае увеличилось до 409 млн человек, передает агентство "Синьхуа".
Число частных автомобилей в Китае продолжало быстро расти. По итогам 2018 года их насчитывалось 189 млн единиц.
На конец 2018 года в Китае был 61 город, где автопарк превысил 1 млн машин, при этом в Пекине и еще семи городах число автомобилей было больше 3 млн.
На фоне стремительного роста в крупных городах Китая тестируют систему парковки автомобилей под наклоном. Уникальная концепция, позволяющая разместить до 40 легковых автомобилей там, где раньше парковались 24 машины, впервые опробована в городе Чунцин, сообщает "Синьхуа".
В дальнейшем планируется снабдить такие системы роботами-парковщиками: водитель сможет оставить машину у въезда, а "умная" парковка дальше сама найдет место и переместит ее.
По итогам 2018 года в Китае зарегистрировано 2,61 млн автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Прирост по сравнению с 2017 годом составил 1,07 млн машин. Среднегодовой рост таких автомобилей в стране в течение последних пяти лет составлял 500 тыс.
Как сообщалось ранее, продажи новых автомобилей в Китае в 2018 году сократились впервые за более чем 20 лет. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), они уменьшились на 6%, до 22,7 млн штук. В этот показатель входит реализация легковых автомобилей, внедорожников и универсалов.
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