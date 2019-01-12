Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Янв 12° 16 Янв 13°

Это интересно 12.01.2019 19:14

Число автомобилей на дорогах Китая впервые превысило 200 млн в 2018г

Общее число зарегистрированных в Китае легковых автомобилей в 2018 году впервые превысило рубеж в 200 млн, сообщило министерство общественной безопасности КНР.

К концу года число автомобилей в стране достигло 201 млн.

Вместе с тем количество владельцев водительских удостоверений в Китае увеличилось до 409 млн человек, передает агентство "Синьхуа".

Число частных автомобилей в Китае продолжало быстро расти. По итогам 2018 года их насчитывалось 189 млн единиц.

На конец 2018 года в Китае был 61 город, где автопарк превысил 1 млн машин, при этом в Пекине и еще семи городах число автомобилей было больше 3 млн.

На фоне стремительного роста в крупных городах Китая тестируют систему парковки автомобилей под наклоном. Уникальная концепция, позволяющая разместить до 40 легковых автомобилей там, где раньше парковались 24 машины, впервые опробована в городе Чунцин, сообщает "Синьхуа".

В дальнейшем планируется снабдить такие системы роботами-парковщиками: водитель сможет оставить машину у въезда, а "умная" парковка дальше сама найдет место и переместит ее.

По итогам 2018 года в Китае зарегистрировано 2,61 млн автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Прирост по сравнению с 2017 годом составил 1,07 млн машин. Среднегодовой рост таких автомобилей в стране в течение последних пяти лет составлял 500 тыс.

Как сообщалось ранее, продажи новых автомобилей в Китае в 2018 году сократились впервые за более чем 20 лет. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), они уменьшились на 6%, до 22,7 млн штук. В этот показатель входит реализация легковых автомобилей, внедорожников и универсалов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]terfax.az
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, РЕКОРД, ПАРКОВКА


Похожие новости


Продажи автомобилей в Китае упали в 2018г впервые за более чем 20 лет - на 6% Китай может снизить налог на покупку малолитражных автомобилей вдвое BMW отзовет 3,9 тыс. автомобилей в Китае, FAW-Volkswagen - 207 машин Changan Ford запустила пятый завод в Китае BMW отзовет с китайского рынка более 3,1 тыс. автомобилей Volkswagen отзывает около 2 тыс. автомобилей в Китае

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]