Татарстан стал совладельцем КАМАЗа, приобрел у Ростеха 2,8% акций автозавода

АО "Связьинвестнефтехим" ("СИНХ", принадлежит Татарстану) стало владельцем 2,799% акций ПАО "КАМАЗ", следует из материалов "Связьинвестнефтехима".

"АО "СИНХ" приобрело акции у государственной корпорации "Ростех" для диверсификации своего инвестиционного портфеля", - сообщили агентству "Интерфакс" в "Связьинвестнефтехиме".

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" в ноябре прошлого года снизила долю в уставном капитале "КАМАЗа" на 2,8 процентного пункта - с 49,9% до 47,1%.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал в прошлом году, что госкорпорация планирует обменять 5-6% акций ПАО "КАМАЗ" на пакеты Татарстана в капиталах трех предприятий, позднее планы скорректированы до "чуть менее" 3%".

В списке обмениваемых активов были два предприятия, в которых концерн КРЭТ "Ростеха" имел контроль - АО "Радиоприбор" и АО "Альметьевский завод "Радиоприбор". Госкорпорация планировала в результате сделки консолидировать почти 100% акций предприятий. Также "Ростех" рассчитывал получить принадлежащие Татарстану 42,6% акций "Казанского электротехнического завода".

В свою очередь министерство земельных и имущественных отношений Татарстана в прошлом году внесло акции этих трех компаний в уставный капитал "Связьинвестнефтехима" в счет оплаты акций допэмиссии, в том числе 8,7 млн акций АО "Радиоприбор" на сумму около 1,8 млрд рублей, 2,8 млн акций АО "Альметьевский завод "Радиоприбор" (275 млн рублей) и 4,7 млн акций ПАО "Казанский электротехнический завод" (580 млн рублей). Таким образом, общая стоимость пакетов была оценена в 2,6 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в частности, "Казанский электротехнический завод" сообщил о смене собственника 42,6% акций - "Ростех" стал акционером компании по данным на 19 декабря прошлого года.

Газета "Ведомости" сообщала, что "Ростеху" нужно было снижение доли в ПАО "КАМАЗ" для того, чтобы у госкорпорации не было контроля в компании. По условиям соглашения между основными акционерами "КАМАЗа", ни у кого из них не должно быть контроля в "КАМАЗе", пояснял один из источников газеты. У "Ростеха" хоть и 49,9% акций, но из-за наличия "спящих" акционеров "КАМАЗа", не участвующих в голосовании, у госкорпорации, по сути, контроль в "КАМАЗе" - об этом предупредили аудиторы, говорил собеседник издания. За последние четыре года кворум на годовых собраниях акционеров "КАМАЗа" не превышал 92,66%. То есть, фактически для контроля достаточно и 46,4%, писала газета.

По данным на конец 2018 года, акционерами ПАО "КАМАЗ" также являются ООО "Автоинвест" - 23,54% и немецкий автоконцерн Daimler AG - 15%. Также сообщалось, что в ноябре Евразийский банк развития приобрел 3,72% акций, принадлежавших ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ".

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин владеет 0,0042% акций компании напрямую, а также является совладельцем ООО "Автоинвест". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", С.Когогин владеет 30% уставного капитала "Автоинвеста" (по данным "СПАРК-Интерфакс", еще 50% принадлежит Виталию Мащицкому, 20% - у Рубена Варданяна). Еще 4,25% "КАМАЗа" - у американской KAMAZ International Management (конечным бенефициаром назывался Майкл Токарз).

Уставный капитал "КАМАЗа" состоит из 707 млн 229,559 тыс. акций номиналом 50 рублей.

АО "Связьинвестнефтехим" создано в апреле 2003 года с целью стимулирования инвестиционных процессов в экономике Татарстана за счет более эффективного использования государственных пакетов акций ведущих предприятий региона. Татарстан является единственным акционером АО, которое владеет долями в 25 компаниях, в том числе ПАО "Татнефть", ПАО "Казаньоргсинтез", ПАО "Таттелеком", АО "Татэнерго", АО "Татспиртпром", банке "Ак Барс".