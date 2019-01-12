Белоруссии надо быть готовой к непростому году, заявил президент страны Александр Лукашенко на приеме в канун старого Нового года.
"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - сказал А.Лукашенко. Его слова приводит госагентство БелТА.
"И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", - добавил президент.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»