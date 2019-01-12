Греческий премьер приветствовал решение македонских депутатов об изменении названия страны

Глава правительства Греции Алексис Ципрас приветствовал итоги голосования депутатов собрания (парламента) Бывшей югославской республики Македония о переименовании страны в Республику Северная Македония.
По сообщению канцелярии премьера, он поздравил македонского коллегу Зорана Заева по телефону.
В пятницу македонские парламентарии одобрили внесение поправок в конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны.
Поправки поддержал 81 депутат или две третьих от общего числа парламентариев. Воздержавшихся и проголосовавших против не было. В то же время представители оппозиционной партии - Внутренней македонской революционной организации - Демократическая партии за македонское национальное единство - отказались принимать участие в голосовании.
Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.
Греция и Македония 17 июня прошлого года подписали в греческом городе Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.
30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали идею о переименовании страны. Но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию был вынесен на рассмотрение парламентариев.
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