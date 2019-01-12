Движение на Транссибе перекрыто из-за схода вагонов с углем под Иркутском - МЧС РФ

Аварийные работы ведутся под Иркутском на перегоне "Делюр-Тыреть" Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), где с рельсов сошли вагоны грузового поезда, сообщает в субботу главное управление МЧС России по региону.
"Движение перекрыто в обоих направлениях. По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Как сообщили "Интерфаксу" на Восточно-Сибирской железной дороге, в настоящее время задержки пассажирских поездов дальнего следования из-за аварии на Транссибе нет. "Поезда пока не подошли к месту аварии", - сказал собеседник агентства.
По уточненным данным, на перегоне "Делюр-Тыреть" ВСЖД в Заларинском районе сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов. Ранее сообщалось о сходе 17-ти вагонов.
На место происшествия прибыл первый восстановительный поезд со станции "Зима", с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы. Со станций "Иркутск-Сортировочный" и "Нижнеудинск" в Заларинский район также следуют два восстановительных поезда.
По данным ВСЖД, экологической угрозы в результате схода вагонов нет.
Сообщение о сходе вагонов на 4969 километре ВСЖД поступило 12 января в 9:20 (4:20 мск). Пострадавших нет.
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