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СНГ 12.01.2019 09:37

Движение на Транссибе перекрыто из-за схода вагонов с углем под Иркутском - МЧС РФ

Аварийные работы ведутся под Иркутском на перегоне "Делюр-Тыреть" Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), где с рельсов сошли вагоны грузового поезда, сообщает в субботу главное управление МЧС России по региону.

"Движение перекрыто в обоих направлениях. По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" на Восточно-Сибирской железной дороге, в настоящее время задержки пассажирских поездов дальнего следования из-за аварии на Транссибе нет. "Поезда пока не подошли к месту аварии", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, на перегоне "Делюр-Тыреть" ВСЖД в Заларинском районе сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов. Ранее сообщалось о сходе 17-ти вагонов.

На место происшествия прибыл первый восстановительный поезд со станции "Зима", с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы. Со станций "Иркутск-Сортировочный" и "Нижнеудинск" в Заларинский район также следуют два восстановительных поезда.

По данным ВСЖД, экологической угрозы в результате схода вагонов нет.

Сообщение о сходе вагонов на 4969 километре ВСЖД поступило 12 января в 9:20 (4:20 мск). Пострадавших нет.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ЖЕЛДОРОГА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]