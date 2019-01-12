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Социум 12.01.2019 11:00

Частный сектор обеспечил 64% поступлений на обязательное соцстрахование в 2018 г. – министр труда

Поступления на обязательное соцстрахование в 2018 году, увеличившись на 11,8% по сравнению с 2017 году, составили 2,332 млрд манатов, сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев

«В прошлом году поступления на обязательное соцстрахование составили 2,332 млрд манатов, что на 246 млн манатов (на 11,8%) больше, чем в 2017 году», - сказал С.Бабаев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По словам министра, 64% поступлений на обязательное соцстрахование обеспечил внебюджетный сектор.

«Поступления с внебюджетного сектора превысили 1,494 млрд манатов, что превышает показатель 2017 г. на 152 млн манатов (на 11,3%), а прогноз – 6,1% или на 86 млн манатов», - отметил он.

Как сказал С.Бабаев, в 2018 году расходы ГФСЗ составили 3,682 млрд манатов.

«Расходы ГФСЗ в 2018 году составили 3,682 млрд манатов, 97,8% из которых пошли на выплаты населению», - подчеркнул министр.

По его словам, в минувшем году на 5,7% выросла страховая часть трудовых пенсий и на 10% увеличились социальные пособия и стипендии.

«Таким образом, в 2018 году средний ежемесячный размер пенсий увеличился на 6,8%, пенсий по возрасту – на 7,3%», - сказал С.Бабаев.

Р.Бабаев

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Тэги: ГФСЗ, СТРАХОВАНИЕ, МИНИСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]