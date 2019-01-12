Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 14 Янв 15 Янв 12°

Социум 12.01.2019 11:50

«Рабочий центр DOST» обеспечит в 2019 г. общественной работой 30 тыс. безработных – министр труда

«Рабочий центр DOST» позволит в 2019 году привлечь к общественному труду 30 тыс. безработных граждан, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев

«Подготовлена новая программа «Друг безработного» по организации общественных работ. Создан «Рабочий центр DOST». Посредством этого центра в этом году к общественным работам в прозрачной форме будут привлечены до 30 тыс. безработных», - сказал С.Бабаев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

Министр отметил также успешную реализацию программы самозанятости в стране.

«В 2018 году в 6,5 раз расширилась программа самозанятости, бизнес планы успешно защитили 7,267 тыс. человек. Более 5 тыс. семей обеспечены активами и создали малые микросемейные хозяйства», - подчеркнул он.

По словам министра, в рамках проекта «Социальные сады» в Азербайджане созданы бахчевые хозяйства для 125 семей.

Как сообщалось, в 2019 г. в Азербайджане программой самозанятости будет охвачено 7-8 тыс. новых малых микросемейных хозяйств.

Ранее министр С.Бабаев заявил, что в 2019-2025 гг. в Баку и регионах республики появится 31 центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению.

В центрах DOST гражданам будет оказываться 124 различных вида социальных услуг.

Первый центр DOST открылся в декабре 2018 года в Ясамальском районе Баку. В текущем году планируется открытие очередных 3 центров DOST.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГФСЗ, СТРАХОВАНИЕ, МИНИСТР


Похожие новости


Частный сектор обеспечил 64% поступлений на обязательное соцстрахование в 2018 г. – министр труда

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]