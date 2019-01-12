«Рабочий центр DOST» обеспечит в 2019 г. общественной работой 30 тыс. безработных – министр труда

«Рабочий центр DOST» позволит в 2019 году привлечь к общественному труду 30 тыс. безработных граждан, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев
«Подготовлена новая программа «Друг безработного» по организации общественных работ. Создан «Рабочий центр DOST». Посредством этого центра в этом году к общественным работам в прозрачной форме будут привлечены до 30 тыс. безработных», - сказал С.Бабаев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
Министр отметил также успешную реализацию программы самозанятости в стране.
«В 2018 году в 6,5 раз расширилась программа самозанятости, бизнес планы успешно защитили 7,267 тыс. человек. Более 5 тыс. семей обеспечены активами и создали малые микросемейные хозяйства», - подчеркнул он.
По словам министра, в рамках проекта «Социальные сады» в Азербайджане созданы бахчевые хозяйства для 125 семей.
Как сообщалось, в 2019 г. в Азербайджане программой самозанятости будет охвачено 7-8 тыс. новых малых микросемейных хозяйств.
Ранее министр С.Бабаев заявил, что в 2019-2025 гг. в Баку и регионах республики появится 31 центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению.
В центрах DOST гражданам будет оказываться 124 различных вида социальных услуг.
Первый центр DOST открылся в декабре 2018 года в Ясамальском районе Баку. В текущем году планируется открытие очередных 3 центров DOST.
Р.Бабаев
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