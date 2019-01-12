Следствие начало проверку по факту схода около 30 вагонов в Иркутской области

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту схода 29 вагонов грузового поезда под Иркутском на перегоне "Делюр-Тыреть", сообщает в субботу пресс-служба управления.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента движение на участке Транссиба приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.

Сообщение о сходе вагонов на 4969 километре ВСЖД поступило 12 января в 9:20 (4:20 мск). В составе поезда, перевозившего уголь, 67 вагонов. Повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях. Никто не пострадал, экологической угрозы нет.