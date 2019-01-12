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СНГ 12.01.2019 12:10

Следствие начало проверку по факту схода около 30 вагонов в Иркутской области

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту схода 29 вагонов грузового поезда под Иркутском на перегоне "Делюр-Тыреть", сообщает в субботу пресс-служба управления.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента движение на участке Транссиба приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.

Сообщение о сходе вагонов на 4969 километре ВСЖД поступило 12 января в 9:20 (4:20 мск). В составе поезда, перевозившего уголь, 67 вагонов. Повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях. Никто не пострадал, экологической угрозы нет.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ВАГОНЫ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]