Анкара сотрудничает с Москвой для поддержания режима прекращения огня в Сирии - глава Минобороны Турции

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках реализации договоренностей Анкары и Москвы по Сирии стороны ведут тесное сотрудничество в этом направлении.

"Турция в рамках сочинских договоренностей делает все возможное для сохранения режима прекращения огня и стабильности в Сирии, тесно сотрудничая с Россией по этому вопросу", - приводит слова министра Анатолийское агентство новостей.

Агентство отмечает, что такие заявления министра обороны прозвучали во время совещания с участием Х.Акара и глав других силовых ведомств Турции. Встреча прошла вблизи границы Турции с Сирией, в нем, в частности, приняли участие начальник Генштаба ВС Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дундар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Участники встречи обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и меры по поддержания стабильности в регионе.

17 сентября прошлого года в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны тогда договорились не проводить военную операцию в Идлибе, установить там демилитаризованную зону.