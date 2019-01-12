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Регион 12.01.2019 13:19

Анкара сотрудничает с Москвой для поддержания режима прекращения огня в Сирии - глава Минобороны Турции

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках реализации договоренностей Анкары и Москвы по Сирии стороны ведут тесное сотрудничество в этом направлении.

"Турция в рамках сочинских договоренностей делает все возможное для сохранения режима прекращения огня и стабильности в Сирии, тесно сотрудничая с Россией по этому вопросу", - приводит слова министра Анатолийское агентство новостей.

Агентство отмечает, что такие заявления министра обороны прозвучали во время совещания с участием Х.Акара и глав других силовых ведомств Турции. Встреча прошла вблизи границы Турции с Сирией, в нем, в частности, приняли участие начальник Генштаба ВС Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дундар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Участники встречи обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и меры по поддержания стабильности в регионе.

17 сентября прошлого года в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны тогда договорились не проводить военную операцию в Идлибе, установить там демилитаризованную зону.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]