Россельхознадзор с 12 января запрещает поставки рыбы с одного из предприятий Китая

Россельхознадзор с 12 января запрещает поставки рыбы и рыбной продукции с китайского предприятия Fuqing Hongyi Foodstuffs Co.,Ltd.

Как сообщается в материалах службы, это решение принято в связи с тем, что его продукция представляет опасность. В частности, в ходе усиленного лабораторного контроля была выявлена повышенная бактериальная обсемененность замороженного жареного угря.

Россельхознадзор уточняет, что продукция, отправленная с этого предприятия до 12 января, будет подвергаться лабораторному контролю по группе риска.