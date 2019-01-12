Россельхознадзор с 12 января запрещает поставки рыбы с одного из предприятий Китая

Россельхознадзор с 12 января запрещает поставки рыбы и рыбной продукции с китайского предприятия Fuqing Hongyi Foodstuffs Co.,Ltd.
Как сообщается в материалах службы, это решение принято в связи с тем, что его продукция представляет опасность. В частности, в ходе усиленного лабораторного контроля была выявлена повышенная бактериальная обсемененность замороженного жареного угря.
Россельхознадзор уточняет, что продукция, отправленная с этого предприятия до 12 января, будет подвергаться лабораторному контролю по группе риска.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»