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СНГ 12.01.2019 13:00

Россельхознадзор с 12 января запрещает поставки рыбы с одного из предприятий Китая

Россельхознадзор с 12 января запрещает поставки рыбы и рыбной продукции с китайского предприятия Fuqing Hongyi Foodstuffs Co.,Ltd.

Как сообщается в материалах службы, это решение принято в связи с тем, что его продукция представляет опасность. В частности, в ходе усиленного лабораторного контроля была выявлена повышенная бактериальная обсемененность замороженного жареного угря.

Россельхознадзор уточняет, что продукция, отправленная с этого предприятия до 12 января, будет подвергаться лабораторному контролю по группе риска.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, РЫБА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]