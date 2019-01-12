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Транспорт и связь 12.01.2019 12:31

В 2019 году на улицах Баку появятся 600 новых автобусов

Городской транспортный автопарк столицы пополнится в 2019 году 600 новыми автобусами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В этом году в Баку предусмотрено привезти 300 современных автобусов. Кроме того, согласно подписанным в прошлом году контрактам будет завезено еще 300 автобусов. То есть, в этом году в Баку будет привезено 600 автобусов», - сказал И.Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По словам президента, это позволит как обеспечить удобство пассажиров, так и имеет большую пользу в плане обеспечения безопасности.

Как сообщалось ранее, Бакинское транспортное агентство заключило контракт с компанией «BMC Otomativ Sanaye ve Ticaret A.S.» на закупку 300 автобусов. Сумма контракта составила 141 млн 801,18 тыс. манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОБУСЫ, СТОЛИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]