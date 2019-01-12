В 2019 году на улицах Баку появятся 600 новых автобусов

Городской транспортный автопарк столицы пополнится в 2019 году 600 новыми автобусами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В этом году в Баку предусмотрено привезти 300 современных автобусов. Кроме того, согласно подписанным в прошлом году контрактам будет завезено еще 300 автобусов. То есть, в этом году в Баку будет привезено 600 автобусов», - сказал И.Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
По словам президента, это позволит как обеспечить удобство пассажиров, так и имеет большую пользу в плане обеспечения безопасности.
Как сообщалось ранее, Бакинское транспортное агентство заключило контракт с компанией «BMC Otomativ Sanaye ve Ticaret A.S.» на закупку 300 автобусов. Сумма контракта составила 141 млн 801,18 тыс. манатов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»