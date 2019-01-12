Около 10 граждан России депортированы из Азербайджана за незаконную организацию религиозных собраний - МВД

Правоохранительные органы Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний депортировали из страны девятерых граждан России, сообщается в субботу в хронике происшествий Министерства внутренних дел.
«В результате оперативных действий выявлен факт организации в одном из домов в Бинагадинском районе Баку незаконных религиозных собраний со стороны девяти граждан Российской Федерации», - говорится в сообщении.
При произведенном в доме обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли пять книг религиозной направленности (пропагандирующей христианство), 113 компакт-дисков и 28 тыс. визитных карточек.
«В отношении российских граждан, в соответствии со статьей 515 «Нарушение правил создания и деятельности религиозных структур» Кодекса административных правонарушений, был составлен протокол, и указанные лица были депортированы из страны», - сообщает пресс-служба МВД.
В операции наряду с сотрудниками МВД принимали участие представители Государственной службы безопасности и Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана.
Р.Бабаев
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