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Происшествия 12.01.2019 13:05

Около 10 граждан России депортированы из Азербайджана за незаконную организацию религиозных собраний - МВД

Правоохранительные органы Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний депортировали из страны девятерых граждан России, сообщается в субботу в хронике происшествий Министерства внутренних дел.

«В результате оперативных действий выявлен факт организации в одном из домов в Бинагадинском районе Баку незаконных религиозных собраний со стороны девяти граждан Российской Федерации», - говорится в сообщении.

При произведенном в доме обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли пять книг религиозной направленности (пропагандирующей христианство), 113 компакт-дисков и 28 тыс. визитных карточек.

«В отношении российских граждан, в соответствии со статьей 515 «Нарушение правил создания и деятельности религиозных структур» Кодекса административных правонарушений, был составлен протокол, и указанные лица были депортированы из страны», - сообщает пресс-служба МВД.

В операции наряду с сотрудниками МВД принимали участие представители Государственной службы безопасности и Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: РЕЛИГИЯ, ДЕПОРТАЦИЯ, РОССИЯНЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]