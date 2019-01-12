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Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек, состояние двоих пострадавших критическое - полиция

Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции.

Состояние двух пострадавших - критическое.

По информации газеты "Фигаро", среди пострадавших - трое пожарных. Место происшествия на улице Тревиз посетили глава МВД Франции Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр столицы Анна Идальго.

"Более 200 пожарных задействованы в спасательной операции. "Последствия (взрыва - ИФ), видимо, серьезные. Выражаю поддержку пострадавшим и их близким", - написал К.Кастанер в Twitter.

Как сообщалось, в булочной в девятом округе Парижа утром сначала разгорелся пожар, затем прогремел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа. В этом же квартале расположены многие любимые туристами объекты - парижская опера, ряд музеев, крупный концертный зал, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]