Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек, состояние двоих пострадавших критическое - полиция

Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции.

Состояние двух пострадавших - критическое.

По информации газеты "Фигаро", среди пострадавших - трое пожарных. Место происшествия на улице Тревиз посетили глава МВД Франции Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр столицы Анна Идальго.

"Более 200 пожарных задействованы в спасательной операции. "Последствия (взрыва - ИФ), видимо, серьезные. Выражаю поддержку пострадавшим и их близким", - написал К.Кастанер в Twitter.

Как сообщалось, в булочной в девятом округе Парижа утром сначала разгорелся пожар, затем прогремел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа. В этом же квартале расположены многие любимые туристами объекты - парижская опера, ряд музеев, крупный концертный зал, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.