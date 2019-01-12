Суд в Киргизии приговорил к длительным срокам заключения бывших пограничников, продававших оружие

Бывшие военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии, обвиняемые в незаконной продаже оружия со складов ведомства, получили до 17 лет тюремного срока, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда республики.

"Решением Первомайского районного суда Бишкека бывший прапорщик ГПС Киргизии, обвиняемый в продаже оружия со складов ведомства признан виновным в хищении огнестрельного оружия и его незаконном приобретении и сбыте. Он осужден к 17 годам лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, другой военнослужащий ГПС Киргизии приговорен к 13 годам тюрьмы. "Бывший начальник склада Погранслужбы республики осужден к 12 лет годам лишения свободы. Еще двое обвиняемых получили от пяти до восьми лет лишения свободы. Другие шесть обвиняемых приговорены к условным срокам от пяти до восьми лет", - сказал представитель Верховного суда Киргизии.

Он добавил, что еще один фигурант дела, член организованной преступной группировки, приговорен к 22 годам лишения свободы.

"Суд также обязал подсудимых выплатить полную сумму иска Военной прокуратуры в размере 4,5 млн сомов ($65 тыс.)", - подчеркнул собеседник агентства.

В октябре 2016 года МВД Киргизии начало расследование уголовного дела о хищении огнестрельного оружия, боеприпасов и других материально-технических средств и их незаконной продаже. Фигурантами по делу проходили более десяти военнослужащих, в их числе бывший водитель председателя Государственного комитета по делам обороны (ГКДО) и прапорщик ГПС, который заведовал складом вооружения в одной из частей в Бишкеке.

13 лицам были предъявлены обвинения по статьям "Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств", "Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств", "Присвоение и растрата вверенного имущества", "Изготовление поддельных документов" и "Укрывательство преступления" УК Киргизии.

Согласно версии следствия, группа лиц занималась тайным хищением оружия из войсковой части ГПС Киргизии в период с 2014 по 2016 годы.

Из-за скандала с оружием своих должностей лишились несколько высокопоставленных военнослужащих Киргизии, в том числе глава ГКДО Марат Кенжесариев.