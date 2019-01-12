Западный участок Большого кольца метро в Москве запустят в 2021 г

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро в столице планируется завершить в 2021 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Работы по строительству западного участка Большого кольца метро идут в хорошем темпе. Ввод этого участка будет осуществляться в несколько этапов, в целом, его планируется запустить в 21-м году", - сказал М.Хуснуллин журналистам в субботу.
По его словам, участок от станции "Аннинское шоссе" до "Каховской", а также от станции "Хорошёвская" до "Терехово" планируется достроить в 2020 году, еще один участок, связывающий эти два отрезка, технологически может быть запущен в 2021 году, таким образом, будет открыт весь западный сектор БКЛ.
Он пояснил, что строительство ведется в сложных гидрогеологических условиях, что объясняется близостью Москвы-реки. "В настоящее время ведется проходка тоннелей под Москвой-рекой от станции "Мневники" до станции "Народного ополчения", при этом, несмотря на все сложности, возведение новых объектов метров ведется опережающими темпами, то есть раньше технологических сроков", - добавил глава стройкомплекса.
Он напомнил, что Большая кольцевая линия метро станет самым длинным кольцевым радиусом подземки в мире протяженностью 70 км с 31 станцией.
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