Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Янв 12° 16 Янв 13°

СНГ 12.01.2019 18:40

Западный участок Большого кольца метро в Москве запустят в 2021 г

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро в столице планируется завершить в 2021 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по строительству западного участка Большого кольца метро идут в хорошем темпе. Ввод этого участка будет осуществляться в несколько этапов, в целом, его планируется запустить в 21-м году", - сказал М.Хуснуллин журналистам в субботу.

По его словам, участок от станции "Аннинское шоссе" до "Каховской", а также от станции "Хорошёвская" до "Терехово" планируется достроить в 2020 году, еще один участок, связывающий эти два отрезка, технологически может быть запущен в 2021 году, таким образом, будет открыт весь западный сектор БКЛ.

Он пояснил, что строительство ведется в сложных гидрогеологических условиях, что объясняется близостью Москвы-реки. "В настоящее время ведется проходка тоннелей под Москвой-рекой от станции "Мневники" до станции "Народного ополчения", при этом, несмотря на все сложности, возведение новых объектов метров ведется опережающими темпами, то есть раньше технологических сроков", - добавил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что Большая кольцевая линия метро станет самым длинным кольцевым радиусом подземки в мире протяженностью 70 км с 31 станцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, БКЛ, УЧАСТОК, СРОКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]