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Карабахский конфликт 12.01.2019 14:43

Армянские ВС во второй раз за неделю обстреляли экскаватор в Газахском районе Азербайджана – Госпогранслужба

Вооруженные силы Армении подвергли в субботу пулеметному обстрелу экскаватор, выполняющий инженерные работы в Газахском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«12 января примерно в 11:20 и 11:40 часов подразделения ВС Армении обстреляли из пулемета Калашникова (ПК, калибр 7,62 мм) и станкового крупнокалиберного пулемета (ДШК, калибр 12,7 мм) экскаватор, выполнявший инженерные работы на участке за погранично-боевым пунктом, расположенном у села Кемерли Газахского района», - говорится в сообщении.

«В результате обстрела шесть пуль угодили в ковш и другие части экскаватора, разбито оконное стекло кабины», - подчеркивает пресс-служба ГПС.

По счастливой случайности, никто в результате инцидента не пострадал.

Как сообщалось ранее, аналогичный инцидент произошел на указанной территории 6 января, когда выпущенная из снайперской винтовки СВД со стороны армянских боевых позиций пуля калибра 7,62 мм угодила в ковш экскаватора, выполнявшего инженерные работы у села села Кемерли Газахского района, в 450 м от государственной границы. Срикошетив от ковша, пуля тогда разбила оконное стекло кабины экскаватора. Во время инцидента, произошедшего примерно неделю назад, также никто не пострадал.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ГРАНИЦА


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