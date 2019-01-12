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СНГ 12.01.2019 14:56

В Армении проходит акция протеста против освобождения из-под стражи экс-замминистра обороны страны

Жители города Эчмиадзин близ Еревана проводят акцию протеста против освобождения под залог экс-депутата парламента Армении, бывшего замминистра обороны республики Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции, продолжающейся второй день подряд, время от времени перекрывают трассу Ереван - Эчмиадзин, Ереван - аэропорт "Звартноц", происходят стычки между ними и пытающимися не допустить остановку транспорта силами правопорядка.

Демонстранты считают, что М.Григорян не должен находиться на свободе, поскольку "украл предназначенные для военнослужащих товары".

В настоящее время участники акции приняли решение продолжить акцию у особняка М.Григоряна в городе Эчмиадзин, полиция уговаривает их разблокировать дороги, прекратить акцию и "довериться судебным властям".

М.Григорян был освобождён под залог в размере 25 млн драмов ($51,5 тыс). Ранее адвокат сообщал, что М.Григорян страдает тяжелым заболеванием (раком легкого) и должен быть на свободе.

Генерал-лейтенант в отставке М.Григорян был арестован 19 июня. Он обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах, ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Армении. В тот же день он был лишен депутатского мандата. В парламенте он входил в возглавляемую экс-президентом Армении Сержем Саргсяном фракцию Республиканской партии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СУД, АКЦИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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