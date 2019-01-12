Взрывом в Париже тяжело ранены 12 человек - пожарные

Взрыв, произошедший в субботу в центре Парижа, привел к тому, что 12 человек получили тяжелые ранения, сообщает французское радио со ссылкой на пожарных.
При этом состояние пяти из них оценивается как критическое.
Ранее поступали данные о минимум 20 пострадавших. При этом радиостанция "Франс-энфо" передает со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, ранено значительно больше человек - 36.
Взрыв произошел в булочной девятого округа Парижа. Власти полагают, что причиной стала утечка газа.
Армянские ВС во второй раз за неделю обстреляли экскаватор в Газахском районе Азербайджана – Госпогранслужба
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну
Татарстан стал совладельцем КАМАЗа, приобрел у Ростеха 2,8% акций автозавода
Скачок цен на бензин в январе временный, в течение года топливо будет дорожать в пределах инфляции - глава Минэнерго
Глава МВД Франции сообщил о четырех жертвах взрыва в Париже - СМИ
В торговом центре Киева произошел взрыв, пострадал мужчина - полиция
Около 10 граждан России депортированы из Азербайджана за незаконную организацию религиозных собраний - МВД
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»