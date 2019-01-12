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Дальнее зарубежье 12.01.2019 15:12

Взрывом в Париже тяжело ранены 12 человек - пожарные

Взрыв, произошедший в субботу в центре Парижа, привел к тому, что 12 человек получили тяжелые ранения, сообщает французское радио со ссылкой на пожарных.

При этом состояние пяти из них оценивается как критическое.

Ранее поступали данные о минимум 20 пострадавших. При этом радиостанция "Франс-энфо" передает со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, ранено значительно больше человек - 36.

Взрыв произошел в булочной девятого округа Парижа. Власти полагают, что причиной стала утечка газа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЗРЫВ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]