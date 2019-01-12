В Вашингтоне считают необходимым начать процесс формирования нового правительства Венесуэлы

Власти США отказывают власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в легитимности и полагают, что необходимо приступить к созданию нового правительства в этой стране, заявил представитель госдепа Роберт Палладино.
"Время начать плавный переход к новому правительству. Мы поддерживаем призыв Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы - ИФ) ко всем венесуэльцам работать вместе, мирно, над восстановлением конституционного правления и строительством лучшего будущего", - отметил он.
"Администрация США продолжит использовать всю мощь американской экономической и дипломатической силы для давления с целью восстановить демократию в Венесуэле", - добавил он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел разговор с главой оппозиционно настроенного парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо вскоре после того, как его избрали главой парламента.
В свою очередь Х.Гуаидо заявлял во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе, что он готов взять на себя обязанности временного президента страны при поддержке населения, армии и помощи из-за рубежа
Он также призвал организовать общенациональные демонстрации протеста 23 января - в годовщину свержения в Венесуэле в 1958 году президента Переса Хименеса, установившего авторитарный режим.
Ранее США, Канада и 17 стран Латинской Америки признали нелегитимным правительство Н.Мадуро, который вступил на второй президентский срок.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»