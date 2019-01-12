Нейтрализованные в Дагестане бандиты опознаны, они планировали нападение на один из объектов религиозного культа - НАК

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что тела нейтрализованных накануне бандитов опознаны, они оказались причастны к вербовке молодежи в ИГИЛ.

"Нейтрализованные вчера в Дагестане бандиты опознаны. По данным оперативного штаба НАК, они причастны к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации ИГИЛ и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористической операции в 2017 году", - говорится в сообщении НАК, поступившем в "Интерфакс".

"Установлено, что они планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов", - отметили в НАК.

Там также сообщили, что силам правопорядка удалось задержать пособника боевиков, который уже признался в создании террористической ячейки. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности также задержан уроженец Каспийска, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях членов", - проинформировали в комитете.

Накануне сообщало о ликвидации трех боевиков, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС в Дагестане.

"Около 18:00 на участке Кизилюрт-Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ" группой неизвестных лиц, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, была предпринята попытка нападения на сотрудников ДПС", - сообщили в информцентре НАК в пятницу.

В ходе преследования эта машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики. "В ответ на требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", - говорится в сообщении.