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СНГ 12.01.2019 20:00

Экс-министр обороны Украины Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 12:00 субботы политик пришел в Центризбирком и передал все необходимые документы для регистрации кандидатом на выборах.

По данным на 8 января, ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты: мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового; лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко; лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина; самовыдвиженца Виталия Скоцика и бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ДОКУМЕНТЫ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]