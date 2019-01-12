Экс-министр обороны Украины Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 12:00 субботы политик пришел в Центризбирком и передал все необходимые документы для регистрации кандидатом на выборах.
По данным на 8 января, ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты: мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового; лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко; лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина; самовыдвиженца Виталия Скоцика и бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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