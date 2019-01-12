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СНГ 12.01.2019 20:26

Киргизия обнародовала приоритеты своего председательства в ШОС

Приоритетом председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является повышение авторитета организации и укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, - заявил в субботу руководитель отдела внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

"Основными приоритетами председательства Киргизии в ШОС является внесение вклада в повышение международного авторитета и уровня этой организации, развитие сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах", - сказал Д.Сыдыков журналистам.

Он добавил, что в связи с тем, что Киргизия в текущем году является председателем в ШОС, текущий году в республике пройдет под эгидой данной организации.

"Ожидается проведение заседаний секретарей Совета безопасности, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны ШОС, а также культурно-гуманитарные мероприятия, которые включают в себя медиасаммит, художественную выставку, Международный марафон, бизнес-форум ШОС и гала-концерт, который состоится накануне главного саммита, намеченного на 14-15 июня", - сказал руководитель внешнеполитического отдела.

Д.Сыдыков также сообщил, что в рамках проведения в Бишкеке саммита ШОС прорабатывается вопрос предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина и официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киргизию", - сказал Д.Сыдыков журналистам.

"На повестке дня стоит основной вопрос развития торгово-экономической и инвестиционной составляющей, а в политическом плане у нас нет абсолютно никаких нерешенных вопросов", - подчеркнул глава отдела внешней политики.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев заявил журналистам, что встреча секретарей Совбезов государств-членов ШОС пройдет в Бишкеке в третьей декаде апреля 2019 года.

Он добавил, что в настоящее время Киргизия проводит мероприятия, связанные с обеспечением безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения всех мероприятий ШОС.

"На основании этого секретариат Совета безопасности совместно с правительством разрабатывают проект совместного плана по обеспечению безопасности и правопорядка, но заверяю, что какие-либо чрезвычайные ситуации исключены", - подчеркнул Д.Сагынбаев.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, еще несколько стран имеют статус наблюдателя: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ШОС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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