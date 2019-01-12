Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 14 Янв 15 Янв 12°

Происшествия 12.01.2019 16:59

Глава МВД Франции сообщил о четырех жертвах взрыва в Париже - СМИ

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в субботу заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели четырех человек, передает агентство Associated Press.

Министр уточнил, что среди погибших - двое пожарных.

Ранее радиостанция "Франс-энфо" передавала со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, число пострадавших достигло 36 человек. Среди них - 12 тяжело раненных.

Власти полагают, что причиной взрыв стала утечка газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек, состояние семи - тяжелое В Париже в канун Нового года усилят меры безопасности Более 80 человек задержаны на акции "желтых жилетов" в Париже Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже - СМИ В Париже нарастает напряженность, "желтые жилеты" сооружают баррикады Полиция задержала в Париже перед акциями протеста более 250 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]