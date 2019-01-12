Глава МВД Франции сообщил о четырех жертвах взрыва в Париже - СМИ

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в субботу заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели четырех человек, передает агентство Associated Press.
Министр уточнил, что среди погибших - двое пожарных.
Ранее радиостанция "Франс-энфо" передавала со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, число пострадавших достигло 36 человек. Среди них - 12 тяжело раненных.
Власти полагают, что причиной взрыв стала утечка газа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»