Трамп возмутился статьей New York Times о тайном расследовании его связей с Россией

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал статью New York Times о якобы имевшем место негласном расследовании ФБР его связей с РФ "аморальной".
"Только что узнал от злополучной New York Times, что коррумпированные бывшие руководители ФБР, почти уволенные или вынужденные оставить бюро по очень плохим причинам, начали расследование против меня - без причины, без доказательств после увольнения (директора ФБР - ИФ) лжеца Джеймса Коми; абсолютная аморальность!" - написал он в Twitter.
Ранее газета New York Times опубликовала статью о негласном расследовании действий президента США. По словам газеты, у руководства и агентов ФБР во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с РФ. Однако на тот момент ведомство приняло решение повременить с началом расследования, так как в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба. Однако расследование было якобы начато после увольнения Дж.Коми в 2017 году.
В ответ пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подвергла критике публикацию этой статьи, назвав ее содержание "абсурдом".
"В отличие от (бывшего - ИФ) президента Обамы, который позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп на самом деле жёсток с Россией", - отметила С.Сандерс.
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