Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он рассчитывает на сотрудничество Демократической партии с целью положить конец временной приостановке работы федеральных ведомств ("шатдаун") и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики.
"Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной (с Мексикой - ИФ) границе. Я в Белом доме, жду вас!" - написал президент на своей странице в Twitter.
"Демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!" - подчеркнул президент.
При этом, говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, он отметил, что 23% заключенных в США - нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 тыс. преступлений.
Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.
Нынешний "шатдаун" стал рекордным по продолжительности.
Ранее Д.Трамп заявлял, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.
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