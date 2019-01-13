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Дальнее зарубежье 13.01.2019 10:01

Трамп заявил, что ждет демократов в Белом доме для решения проблемы "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он рассчитывает на сотрудничество Демократической партии с целью положить конец временной приостановке работы федеральных ведомств ("шатдаун") и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики.

"Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной (с Мексикой - ИФ) границе. Я в Белом доме, жду вас!" - написал президент на своей странице в Twitter.

"Демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!" - подчеркнул президент.

При этом, говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, он отметил, что 23% заключенных в США - нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 тыс. преступлений.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.

Нынешний "шатдаун" стал рекордным по продолжительности.

Ранее Д.Трамп заявлял, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, ОЖИДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]