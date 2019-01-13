Грузия экспортировала 28 тыс. тонн цитрусовых, две трети поставок пришлось на РФ

В Грузии практически завершен сбор урожая мандаринов, апельсинов и лимонов, составивший по предварительным данным 63,5 тыс. тонн, что на 9,1% больше, чем в предыдущую страду, сообщили в субботу "Интерфаксу" в республиканском координационном штабе по организации сбора, приема, переработки и экспорта цитрусовых-2018.

По информации штаба, собрано более 58 тыс. тонн мандаринов (рост на 6%), 4 тыс. тонн апельсинов (рост в 2,2 раза) и 1,5 тыс. тонн лимонов (рост на 7%), из которых 27,8 тыс. тонн, в основном мандарины, были поставлены на внешний рынок, что на 19% больше, чем в 2017 году.

"Как и по итогам прошлой страды, наибольший объем экспорта был осуществлен в Россию, поставки на рынок которой выросли почти на 20% - до 18,3 тыс. тонн мандаринов (65,8% всего экспорта), - сказал руководитель штаба Джамбул Хозреванидзе.

При этом он отметил, что поставки на российский рынок, которые осуществлялись трейлерами по Военно-Грузинской дороге через КПП "Казбеги-Верхний Ларс", из-за непогоды несколько раз прерывались из-за непогоды и опасности схода лавин на Крестовом перевале.

Среди других импортеров грузинских цитрусовых - Украина, куда было поставлено 6,2 тыс. тонн, Армения - 2,7 тыс. тонн, а также Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Латвия, Азербайджан.

"Поставки мандаринов и апельсинов на внешний рынок, хотя уже и небольшими партиями, продолжаются и продлятся, предположительно, до конца января", - сказал Д.Хозреванидзе.

В штабе сообщили также, что в нынешнюю страду около 11 тыс. тонн, в основном нестандартных, плодов были поставлены на местные перерабатывающие предприятия для производства концентратов, джемов и соков.

По данным Национальной службы статистики, в 2017 году в Грузии было собрано 58,2 тыс. тонн цитрусовых, из них было экспортировано 23,5 тыс. тонн. В том числе в Россию было поставлено 15,2 тыс. тонн мандаринов (64,7% всего экспорта).