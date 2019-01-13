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Религия 13.01.2019 12:20

Ингушского муфтия исключили из состава координационного центра мусульман Северного Кавказа за "смуту"

Координационный центр мусульман Северного Кавказа по итогам внеочередного заседания совета принял решение вывести из своего состава главу муфтията (Духовный центр мусульман) Ингушетии Иссу Хамхоева, пока тот не вернется в рамки шариатских норм, сообщили агентству "Интерфакс-Юг " в КЦМСК в субботу.

"Участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента приостановлено до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это решение принято в связи с продолжением попыток муфтия И.Хамхоева в угоду личным амбициям втянуть Духовный центр мусульман Ингушетии в противостояние руководству республики.

"Он продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия. И это вызывает особую тревогу", - сказал представитель центра.

Он добавил, что одна из основных функций КЦМСК - координировать действия муфтиев республик Северного Кавказа, направленных на сохранение мира и согласия и недопущения конфликтов. Совет Координационного центра мусульман Северного Кавказа приглашал его на созванное по данному случаю внеочередное заседание совета 12 января 2019 года в надежде обсудить с ним по нормам шариата сложившуюся ситуацию.

"Но Иса Хамхоев, считающий себя вправе вмешиваться в деятельность государственных уполномоченных органов, отказался от нашего приглашения, проявив несвойственное традициям народов Кавказа неуважение под надуманным предлогом, что не может принимать самостоятельных решений, по сути, выставив себя исполнителем чьей-то недоброй воли", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, подобными действиями ингушский муфтий засвидетельствовал, что он не чтит должным образом ни нравственные принципы нашей религии, ни вековые традиции горцев. Своим поведением и демонстративным отказом от участия в совместной работе он вывел себя за рамки деятельности КЦМСК.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, МУФТИЙ, ИСКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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