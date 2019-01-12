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СНГ 12.01.2019 22:19

Казахстанские спасатели эвакуировали более полусотни граждан Узбекистана из сломавшегося на трассе автобуса

В Павлодарской области Казахстана на трассе Кызылорда-Павлодар в субботу сломался пассажирский автобус, в котором находились 55 граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД республики.

"Из технически неисправного пассажирского автобуса марки "Van Hool" эвакуировано в пункт обогрева 55 человек, из них двое детей. Все пассажиры являются гражданами Республики Узбекистан. В медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автобус следовал из Ташкента в Красноярск.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАССА, АВТОБУС, ИНОСТРАНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]