Казахстанские спасатели эвакуировали более полусотни граждан Узбекистана из сломавшегося на трассе автобуса

В Павлодарской области Казахстана на трассе Кызылорда-Павлодар в субботу сломался пассажирский автобус, в котором находились 55 граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД республики.

"Из технически неисправного пассажирского автобуса марки "Van Hool" эвакуировано в пункт обогрева 55 человек, из них двое детей. Все пассажиры являются гражданами Республики Узбекистан. В медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автобус следовал из Ташкента в Красноярск.