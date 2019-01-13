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СНГ 13.01.2019 11:53

В России следователи проверяют информацию о женщине, отправленной в морг еще живой

В Амурской области организована доследственная проверка информации о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района.

"Женщина 1956 года рождения по решению сотрудника полиции, посчитавшего ее мертвой, была направлена в морг города Белогорска, где выяснилось, что она жива. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего решение о направлении женщины в морг", - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области в субботу.

Начальником межмуниципального отдела МВД Белогорский по факту произошедшего назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что врачам Белогорска Амурской области пришлось реанимировать пациента, поступившего из морга.

"Жители Васильевки в субботу обнаружили свою родственницу без признаков жизни и сообщили в полицию. Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков", - сообщил журналистам главный врач Белогорской больницы Михаил Данилов.

Женщину без сопроводительных документов в 9:40 направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший "труп" подает признаки жизни. "Санитар немедленно вызвал реанимацию. В 10:00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти", - отметил М.Данилов.

Усилия медиков оказались безуспешными и женщина скончалась. Предварительная причина смерти - переохлаждение и отравление.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИАМУРЬЕ, МОРГ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]