В России следователи проверяют информацию о женщине, отправленной в морг еще живой

В Амурской области организована доследственная проверка информации о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района.
"Женщина 1956 года рождения по решению сотрудника полиции, посчитавшего ее мертвой, была направлена в морг города Белогорска, где выяснилось, что она жива. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего решение о направлении женщины в морг", - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области в субботу.
Начальником межмуниципального отдела МВД Белогорский по факту произошедшего назначена служебная проверка.
Ранее сообщалось, что врачам Белогорска Амурской области пришлось реанимировать пациента, поступившего из морга.
"Жители Васильевки в субботу обнаружили свою родственницу без признаков жизни и сообщили в полицию. Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков", - сообщил журналистам главный врач Белогорской больницы Михаил Данилов.
Женщину без сопроводительных документов в 9:40 направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший "труп" подает признаки жизни. "Санитар немедленно вызвал реанимацию. В 10:00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти", - отметил М.Данилов.
Усилия медиков оказались безуспешными и женщина скончалась. Предварительная причина смерти - переохлаждение и отравление.
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