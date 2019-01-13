Македонский премьер призвал греческих депутатов одобрить соглашение о переименовании Македонии

Премьер Македонии Зоран Заев призвал парламент Греции ратифицировать соглашение о внесении поправок в македонскую конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония.

"Наш парламент нашел в себе силу (проголосовать за изменение названия - ИФ), но это было непросто. Но я убежден, что греческий парламент также найдет в себе силы принять решение", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные на пресс-конференции.

Накануне македонские парламентарии одобрили внесение поправок в конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны. Однако для вступления в силу эта инициатива требует также одобрения греческих депутатов, уточняют СМИ.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали переименование страны. Но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию был рассмотрен в парламенте.