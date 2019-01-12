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Спорт 12.01.2019 23:09

Исполком ВАДА обсудит статус соответствия РУСАДА 22 января

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) назначил на 22 января обсуждение вопроса о выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) условий восстановления.

"Исполком ВАДА публично в ходе конференц-call обсудит рекомендацию комитета по соответствию о статусе РУСАДА 22 января. Комитет должен дать рекомендацию самое позднее 17 января", - говорится в сообщении ВАДА на официальной странице в Твиттере в субботу.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию обсудит, выполняет ли РУСАДА условия своего восстановления, и даст рекомендацию исполкому 14-15 января.

В настоящее время эксперты ВАДА работают над получением базы московской антидопинговой лаборатории, что являлось первым условием восстановления РУСАДА. Это условие должно было быть выполнено до конца прошлого года.

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Тэги: ВАДА, ИСПОЛКОМ, РУСАДА, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]