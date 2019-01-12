Исполком ВАДА обсудит статус соответствия РУСАДА 22 января

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) назначил на 22 января обсуждение вопроса о выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) условий восстановления.

"Исполком ВАДА публично в ходе конференц-call обсудит рекомендацию комитета по соответствию о статусе РУСАДА 22 января. Комитет должен дать рекомендацию самое позднее 17 января", - говорится в сообщении ВАДА на официальной странице в Твиттере в субботу.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию обсудит, выполняет ли РУСАДА условия своего восстановления, и даст рекомендацию исполкому 14-15 января.

В настоящее время эксперты ВАДА работают над получением базы московской антидопинговой лаборатории, что являлось первым условием восстановления РУСАДА. Это условие должно было быть выполнено до конца прошлого года.