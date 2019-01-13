Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме - СМИ

Соединенные Штаты предложили Северной Корее провести вторую встречу президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме в феврале, сообщила японская газета "Иомиури".

Пхеньян ответил, что рассматривает это предложение, но пока не дал на него официального ответа, отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Сверенной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Процесс денуклеаризации замедлился в связи с недовольством Северной Кореи позицией США. Пхеньян уже предпринял определенные шаги в области реализации договоренностей, в частности, приступил к демонтажу ракетного и ядерного полигонов. Взамен он потребовал от Вашингтона смягчения санкций. Однако американская сторона последовательно заявляет, что санкции могут быть сняты только после полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР.

В США неоднократно заявляли, что вопрос о второй встрече лидеров двух стран находится в процессе обсуждения.

Ким Чен Ын в Пекине на этой неделе завил, что готов к проведению встрой встречи с Д.Трампом и надеется на ее положительные результаты.