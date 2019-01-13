Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Янв 12° 16 Янв 13°

Дальнее зарубежье 13.01.2019 10:32

Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме - СМИ

Соединенные Штаты предложили Северной Корее провести вторую встречу президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме в феврале, сообщила японская газета "Иомиури".

Пхеньян ответил, что рассматривает это предложение, но пока не дал на него официального ответа, отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Сверенной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Процесс денуклеаризации замедлился в связи с недовольством Северной Кореи позицией США. Пхеньян уже предпринял определенные шаги в области реализации договоренностей, в частности, приступил к демонтажу ракетного и ядерного полигонов. Взамен он потребовал от Вашингтона смягчения санкций. Однако американская сторона последовательно заявляет, что санкции могут быть сняты только после полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР.

В США неоднократно заявляли, что вопрос о второй встрече лидеров двух стран находится в процессе обсуждения.

Ким Чен Ын в Пекине на этой неделе завил, что готов к проведению встрой встречи с Д.Трампом и надеется на ее положительные результаты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, САММИТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом Встреча Трампа и Ким Чен Ына может произойти в Ханое - СМИ Трамп рассчитывает на новую встречу с Ким Чен Ыном - СМИ Трамп отметил прогресс в вопросе денуклеаризации Северной Кореи Трамп и Ким Чен Ын могут провести встречу вскоре после Нового года - Помпео Санкции с КНДР будут сняты после полной денуклеаризации страны - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]