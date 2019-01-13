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Профильный комитет конгресса США намерен рассмотреть вопрос о встречах Трампа с Путиным

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США планирует рассмотреть вопрос, имеющий отношение к содержанию переговоров и бесед президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил председатель комитета Элиот Энгель.

"Мы проведем слушания, касающиеся тайны, окружающей странные отношения (Д.Трампа - ИФ) с Путиным", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

Он добавил: "Каждый раз после встреч Трампа с Путиным стране ничего не сообщают".

Накануне газета Washington Post сообщила, что Д.Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с В.Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности. В том числе он скрыл их и от членов своей администрации, уточнило издание.

В качестве примера газета сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Д.Трамп не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Сам Д.Трамп опроверг информацию газеты. "Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

При этом президент США отметил, что "ни у кого не возникало никаких вопросов" относительно его постоянных встреч в формате "с глазу на глаз" с лидерами других стран.

"Всем известно, что никакого сговора (с Россией - ИФ) не было", - подвернул президент.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, КОМИТЕТ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]