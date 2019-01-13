Трамп скрыл от членов администрации подробности своих бесед с Путиным - газета

Президент США Дональд Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности, в том числе он скрыл их и от членов своей администрации, сообщила газета Washington Post.
В качестве примера она сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Д.Трамп не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.
Как пишет газета, не известно, поступал ли Д.Трамп таким же образом во всех пяти случаях встреч и бесед с В.Путиным, однако источники отметили, что не нашли детальных записей, касающихся содержания их переговоров даже в секретных материалах Белого дома.
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