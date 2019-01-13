Трамп опроверг утверждения о том, что скрыл содержание беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты Washington Post о том, что он скрыл от своей администрации конкретное содержание беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году.

"Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Д.Трамп отметил, что "ни у кого не возникало никаких вопросов" относительно его постоянных встреч в формате "с глазу на глаз" с лидерами других стран.

"Всем известно, что никакого сговора (с Россией - ИФ) не было", - подчеркнул президент.

Накануне Washington Post сообщила, что Д. Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с В.Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности, в том числе скрыв их и от членов своей администрации.

В качестве примера газета сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Д.Трамп не только дал указание присутствовавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Как пишет Washington Post, неизвестно, поступал ли Д.Трамп таким же образом во всех пяти случаях встреч и бесед с В.Путиным, однако источники издания отметили, что не нашли детальных записей, касающихся содержания переговоров двух президентов даже в секретных материалах Белого дома.