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Пожарные опасаются обрушения парижского дома, в котором произошел взрыв

Парижские пожарные в течение ближайших двух суток будут дежурить у здания, в котором в субботу произошёл мощный взрыв, так как опасаются его обрушения, передаёт местное радио.

В пожарной службе по-прежнему исходят из того, что причиной взрыва стала утечка газа, однако эксперты ещё не завершили расследование инцидента.

Первоначально сообщалось о смерти двух пожарных, затем власти Испании сообщили о гибели своего гражданина в Париже. Вечером в субботу эту информацию подтвердили в МВД Франции.

В результате взрыва около 40 человек получили легкие ранения. Порядка десяти человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Взрыв произошёл в булочной в жилом доме в одном из центральных районов Парижа. Власти почти сразу объявили, что речь вряд ли идёт о теракте.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ВЗРЫВ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]