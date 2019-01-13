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Туризм 13.01.2019 16:15

Треть россиян собираются провести отпуск у воды - опрос

Более трети россиян (36%) намерены провести отпуск в 2019 году на море или у других водоемов, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

В опросе приняли участие 1500 граждан России старше 18 лет, проживающих в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

Согласно результатам исследования, каждый шестой россиянин (17%) интересуется культурно-познавательным отдыхом. Еще 16% респондентов привлекает экотуризм - туристические походы, рыбалка, сплавы по реке. Отдохнуть в санаториях в 2019 году планируют 14% россиян. Провести отпуск на горнолыжных склонах хотят 8% опрошенных.

Эксперты отметили, что отдых у водоемов интересует в основном молодежь, 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет выбрали этот вариант. Респонденты старше 60 лет, напротив, не планируют проводить отпуск у воды - лишь каждый десятый (10%) заявил о подобном желании, большинство же отдали предпочтение отдыху в санаториях.

Посещение музеев, памятников, осмотр различных достопримечательностей во время отпуска в 2019 году рассматривают 23% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. "Среди респондентов, которых привлекает экотуризм, мужчин в два раза больше, чем женщин - 22% против 11%", - добавили аналитики.

По результатам опроса, экстремальные виды спорта и горнолыжный отдых интересны молодой аудитории - 15% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет", - заключили в Ромир.

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Тэги: РОССИЯ, ОТПУСК, ПЛАНЫ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]