Треть россиян собираются провести отпуск у воды - опрос

Более трети россиян (36%) намерены провести отпуск в 2019 году на море или у других водоемов, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

В опросе приняли участие 1500 граждан России старше 18 лет, проживающих в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

Согласно результатам исследования, каждый шестой россиянин (17%) интересуется культурно-познавательным отдыхом. Еще 16% респондентов привлекает экотуризм - туристические походы, рыбалка, сплавы по реке. Отдохнуть в санаториях в 2019 году планируют 14% россиян. Провести отпуск на горнолыжных склонах хотят 8% опрошенных.

Эксперты отметили, что отдых у водоемов интересует в основном молодежь, 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет выбрали этот вариант. Респонденты старше 60 лет, напротив, не планируют проводить отпуск у воды - лишь каждый десятый (10%) заявил о подобном желании, большинство же отдали предпочтение отдыху в санаториях.

Посещение музеев, памятников, осмотр различных достопримечательностей во время отпуска в 2019 году рассматривают 23% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. "Среди респондентов, которых привлекает экотуризм, мужчин в два раза больше, чем женщин - 22% против 11%", - добавили аналитики.

По результатам опроса, экстремальные виды спорта и горнолыжный отдых интересны молодой аудитории - 15% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет", - заключили в Ромир.