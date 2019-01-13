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ТЭК 13.01.2019 11:39

На НПЗ "Башнефти" тушат пожар, погибших и пострадавших нет - МЧС

Насосная нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-УНПЗ" (АНК "Башнефть", контролируется "Роснефтью") горела в Уфе, погибших и пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье утром на площади 100 кв.м. "В настоящее время горение локализовано, погибших и пострадавших нет", - отметил сотрудник оперативных служб.

Комментарием компании "Интерфакс" пока не располагает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, БАШНЕФТЬ, НПЗ, ВОЗГОРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]