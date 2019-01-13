Насосная нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-УНПЗ" (АНК "Башнефть", контролируется "Роснефтью") горела в Уфе, погибших и пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.
По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье утром на площади 100 кв.м. "В настоящее время горение локализовано, погибших и пострадавших нет", - отметил сотрудник оперативных служб.
Комментарием компании "Интерфакс" пока не располагает.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»