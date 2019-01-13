Евростат: на науку и развитие наибольшую долю ВВП выделяет Швеция, наименьшую - Румыния

Расходы на исследования и развитие в Литве в 2018 году были одними из самых низких среди 28 стран-членов Евросоюза.
В прошлом году эти расходы в Литве составили 372 млн евро, или 0,88% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют данные статистической службы ЕС.
Меньше Литвы средств на эти цели выделяли Хорватия (0,86% ВВП), Болгария (0,75%), Кипр (0,56%), Мальта (0,55%), Латвия (0,51%) и Румыния (0,5%).
В Эстонии этот показатель составил 1,29%, во всем ЕС - 2,07% ВВП.
Больше всего на исследовательские нужды выделяли Швеция (3,33%), Австрия (3,16%) и Дания (3,06%).
36% всех расходов на исследования и развитие в Литве направлялось в сектор высшего образования, еще 36% - в бизнес, а 28% - в общественный сектор.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армянские ВС во второй раз за неделю обстреляли экскаватор в Газахском районе Азербайджана – Госпогранслужба
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Грузия экспортировала 28 тыс. тонн цитрусовых, две трети поставок пришлось на РФ
Пожар на НПЗ "Башнефти" ликвидирован, пострадавших нет - МЧС
На НПЗ "Башнефти" тушат пожар, погибших и пострадавших нет - МЧС
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Индия выделит Афганистану $3 млрд - глава МИД
Польша собирается создать искусственный остров в Калининградском заливе площадью более 180 га
Пять человек пострадали при пожаре на НПЗ в Ставрополье - МЧС
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»