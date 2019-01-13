Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 15 Янв 12° 16 Янв 13°

Это интересно 13.01.2019 16:40

Евростат: на науку и развитие наибольшую долю ВВП выделяет Швеция, наименьшую - Румыния

Расходы на исследования и развитие в Литве в 2018 году были одними из самых низких среди 28 стран-членов Евросоюза.

В прошлом году эти расходы в Литве составили 372 млн евро, или 0,88% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

Меньше Литвы средств на эти цели выделяли Хорватия (0,86% ВВП), Болгария (0,75%), Кипр (0,56%), Мальта (0,55%), Латвия (0,51%) и Румыния (0,5%).

В Эстонии этот показатель составил 1,29%, во всем ЕС - 2,07% ВВП.

Больше всего на исследовательские нужды выделяли Швеция (3,33%), Австрия (3,16%) и Дания (3,06%).

36% всех расходов на исследования и развитие в Литве направлялось в сектор высшего образования, еще 36% - в бизнес, а 28% - в общественный сектор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РАЗВИТИЕ, НАУКА, РАСХОДЫ


Похожие новости


Совет ЕС по иностранным делам принял стратегию послевоенного восстановления и развития для Ирака

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]