Возгорание на насосной станции нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-УНПЗ" (АНК "Башнефть", контролируется "Роснефтью") в Уфе потушено, погибших и пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.
В 12:20 по местному времени пожар полностью потушен. На месте работает дознаватель МЧС России, причина инцидента устанавливается, сообщили в главке.
В ведомстве уточнили, что пожар на производственной площадке произошел в 11.10 по местному времени. "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования".
К тушению пожара были привлечены 76 человек и 24 единиц техники, в том числе силы и средства РНПБ филиал "Башкирия" и МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
В 12.00 пожар был локализован на площади 100 кв.м, в 12.09 открытое горение ликвидировано.
Как поясняет ФБУ "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России", на участке переработки нефти произошел пропуск нефтепродукта с последующим возгоранием.
"По информации ПАО "НК "Роснефть", на производственный процесс происшествие не повлияло", - говорится в сообщении ФБУ.
В свою очередь представитель "Башнефти" сообщил агентству, что 13 января в 09:06 мск на территории производственной площадки "Башнефть-УНПЗ" в результате пропуска в корпусе вспомогательного оборудования произошло возгорание мазута.
"Менее чем за час возгорание ликвидировано силами специальных служб и технологического персонала установки. Существенных повреждений оборудования нет", - рассказали в компании.
Там подчеркнули, что пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего.
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